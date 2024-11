Walmart sorprende a clientes con nueva medida de los carritos de compra

Walmart, el gigante minorista estadounidense, ha dado un paso decisivo hacia la inclusión con el lanzamiento de sus innovadores carritos Caroline.

Esta herramienta, especialmente diseñada, está cambiando la forma en que las personas con discapacidades y sus cuidadores realizan sus compras.

La iniciativa busca brindar una experiencia de compra más accesible y cómoda, permitiendo que más clientes disfruten de la libertad de hacer sus compras en Walmart.

La idea de implementar los carritos Caroline surge de la necesidad de facilitar una actividad cotidiana, que a menudo resulta desafiante para las personas con discapacidades.

South Bay friends. Walmart in Torrance near Del Amo has Caroline’s Carts available to use. So happy to see this. #differentlyabled #agingwithgrace #cargivingwin pic.twitter.com/2JTarqK98o

— Nerdygirl33 (@Nerdymom33) September 24, 2024