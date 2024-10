Trágica muerte de Sarah Danser, estrella de Naked and Afraid.

La estrella de la serie de telerrealidad Naked and Afraid, Sarah Danser, falleció trágicamente a los 34 años tras un accidente automovilístico en Kahala, Hawái, el pasado domingo.

Según informaron las autoridades de Honolulu, un hombre perdió el control de su vehículo y chocó contra un automóvil estacionado.

Danser, quien era pasajera, fue hospitalizada en estado crítico y falleció el 22 de octubre.

La policía indicó que la velocidad fue un factor en el accidente, pero se descartó la influencia de drogas o alcohol.

