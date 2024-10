Tragedia aérea en la Isla Catalina: un fatal accidente de avión.

Un trágico accidente aéreo se ha cobrado la vida de cinco personas en la Isla Catalina, Los Ángeles, después de que un pequeño avión bimotor Beechcraft 95 se estrellara poco después de despegar del Aeropuerto de Catalina en Avalon.

El incidente ocurrió el martes por la noche, cuando la estación del sheriff de Avalon recibió una llamada de emergencia a las 8:08 PM a través de un dispositivo celular.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el dispositivo utilizado para realizar la llamada de socorro informaba sobre un accidente que involucraba el teléfono del usuario y mencionaba posibles lesiones.

Además de proporcionar coordenadas GPS de la ubicación del siniestro.

Five dead in SoCal plane crash: Investigators expected at scene of deadly plane crash on Catalina Island. Breaking new details – live now on ABC7 https://t.co/I0XGjbaURs pic.twitter.com/nEGFs0jpq3

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 9, 2024