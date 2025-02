Tormenta invernal azota el Medio Oeste y genera tornados en el Sur

Una intensa tormenta invernal está causando estragos en el Medio Oeste con fuertes nevadas y hielo, mientras que en el Sur y el Sudeste ha generado un clima severo con tornados y vientos dañinos.

Las áreas más afectadas incluyen el sur de Mississippi y Alabama, específicamente desde Hattiesburg hasta Montgomery, donde el nivel de amenaza se ha elevado a 3 de 5, según los reportes meteorológicos.

En Columbia, Mississippi, al menos un tornado fue visto desplazándose por la zona.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que el embudo tocó tierra.

New photos of the tornado earlier in Columbia, MS!

