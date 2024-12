Tiroteo en base del ejército de EEUU en Georgia deja saldo mortal

La mañana del sábado, un tiroteo mortal conmocionó a la base militar Fort Eisenhower, ubicada en Georgia, Estados Unidos.

Según informó la base a través de su página oficial de Facebook, el incidente ocurrió alrededor de las 9 a.m., lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente las instalaciones.

“¡BLOQUEO! ¡BLOQUEO!”, decía el mensaje.

“¡PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO EJECUTADOS EN LA INSTALACIÓN INMEDIATAMENTE! SI ESTÁ EN PELIGRO, ¡TOME LAS MEDIDAS APROPIADAS!”.

🚨🇺🇸ALL-CLEAR AT FORT EISENHOWER IN GEORGIA AFTER MYSTERIOUS LOCKDOWN

Fort Eisenhower in Georgia went on lockdown this morning, with officials warning those “in danger” to take immediate action.

The lockdown notice, posted on Facebook at 8:51 a.m., gave no details about the… pic.twitter.com/XcC6HzxMSF

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 14, 2024