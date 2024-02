Tippi Hedren, madre de Melanie Griffith, sufre demencia

A pesar de su discreta vida personal, la trayectoria profesional de Tippi Hedren no fue lo único que generó interés en aquel entonces.

La ex modelo, quien también es madre de la reconocida intérprete Melanie Griffith enfrenta ahora el desafío de la pérdida de sus facultades mentales.

A pesar de haber sido una de las actrices más destacadas de su tiempo, no pudo disfrutar plenamente de su cumpleaños número 94 el pasado enero.

Tippi Hedren, una de las luminarias de la era dorada de Hollywood, no conservará en su memoria su extensa carrera cinematográfica.

Según reveló el periodista Gustavo Egusquiza a la revista Magas de El Español, la ex suegra de Antonio Banderas ha estado enfrentando problemas de demencia durante los últimos meses.

Olvidará todo

«Su agente me confirmó que la actriz no estaba disponible para hacer entrevistas porque sufre demencia en estos momentos y no es capaz de acordarse de su carrera», dijo el periodista.

«Es una situación difícil para ella y su familia y una noticia devastadora para sus admiradores en todo el mundo», declaró.

La noticia ha impactado de lleno a todos los seguidores de la intérprete, pero en especial a su hija Melanie Griffith.

La madre de la también actriz Dakota Johnson compartió en Instagram una publicación: «‘Ayer mamá cumplió 94 años!! ¡Siempre lista para una fiesta!».