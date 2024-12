Tiffany Trump confirma su embarazo y presume su pancita en una foto.

Tiffany Trump, la hija menor de Donald Trump y su segunda esposa, Marla Maples, ha confirmado oficialmente que está esperando su primer hijo.

La noticia fue compartida a través de una publicación en su historia de Instagram, donde mostró su pancita de embarazo junto a su esposo, Michael Boulos.

En la imagen, la pareja aparece elegante en una boda de gala celebrada durante las festividades navideñas. Tiffany, de 31 años, acompañó la foto con el sencillo texto: «5 meses».

La futura madre también compartió otras imágenes del evento, describiendo la boda como «la más hermosa, celebrando a la mejor pareja».

