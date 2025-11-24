Texas impulsa un proyecto para prohibir la ley Sharia en Estados Unidos

Ley Sharia en Estados Unidos

Proyecto endurece inmigración

Debate sobre libertades religiosas

El gobernador de Texas y un grupo de legisladores republicanos han intensificado un movimiento nacional que busca prohibir la ley Sharia en territorio estadounidense.

La ofensiva política ha generado un amplio debate en torno a inmigración, seguridad nacional y libertades religiosas.

En el centro de la discusión está Greg Abbott, gobernador de Texas, quien emitió tres directivas dirigidas a organizaciones islámicas con sede en EE.UU.

Su primera medida fue designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras.

Directivas que reavivan tensiones nacionales

Ese mismo día, Abbott firmó una segunda directiva solicitando una investigación formal del Tribunal Islámico en el norte de Texas.

El representante republicano Keith Self respaldó la medida y pidió abiertamente la prohibición de la sharia en todo el país.

Self durante un discurso en la Cámara de Representantes declaró que: “La sharia es la ley del islam”. “La sharia es peligrosa”, añadió, argumentando que contradice los valores occidentales sobre libertad e igualdad individual.

Self sostuvo que la Constitución de EE.UU. y la ley islámica son irreconciliables en su forma más estricta. Aseguró que la sharia “es una cultura de violencia y dominación”, contrastándola con los principios constitucionales basados en un origen democrático.