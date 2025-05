Texas a un paso de prohibir el THC: industria en alerta y empresarios listos para demandar

El estado de Texas está cerca de prohibir todos los productos que contengan tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis.

La medida, impulsada por el vicegobernador republicano Dan Patrick, ya fue aprobada por el Congreso estatal.

Y solo falta la firma del gobernador Greg Abbott para convertirse en ley.

Así lo informa EFE.

The Texas House approved legislation Wednesday to ban all hemp products containing THC, dealing a major blow to an industry that has thrived since the passage of a 2019 law that allowed the sale of cannabis products with less than 0.3% THC.

Full Story >>> https://t.co/y5zxjn4aB8 pic.twitter.com/dRFKpVHyaV

— The Texas Flyover (@TheTexasFlyover) May 23, 2025