La supuesta amante de Eduin Caz rompe el silencio y confirma sospechas

«Primero que nada, yo se que esto se va quedar grabado y me van a traer en Tiktok y en todos lados, y tal vez me sigan ‘tupiendo’. A los fans de Grupo Firme y de Eduin Caz mis respetos para ustedes, mis respetos para la familia de él», comenzó señalando un tanto nerviosa Madeleyn.

Madeleyn Ainley: «A mi me afecta»

Posteriormente, la también creadora de contenido en Onlyfans decidió confirmar las sospechas entre lo que sucede con ella y el famoso intérprete de los exitosos temas ‘Ya supérame’, ‘Se fue la Pantera’ y ‘El tóxico’, por mencionar algunos.

«No tengo, ni tuve, ni tendré nada que ver con él. No sé porque me entrometieron en este asunto que la verdad a mi me afecta porque tengo un hijo y se han metido con él. Hasta me dicen que yo quería que me mantuviera a mi bastar… Yo lo tomaba como chisme, pero ya pasaron al límite. Todo es show, la gente piensa y dice, pero ya se metieron con mi hijo», dijo entre lagrimas.