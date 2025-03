Fallece Simon Fisher-Becker, actor de Harry Potter, a los 63 años

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte del actor británico Simon Fisher-Becker.

El reconocido intérprete falleció a los 63 años, dejando una huella imborrable en la industria del cine y la televisión.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer la madrugada del lunes 10 de marzo, aunque ocurrió el sábado 8 de marzo en Londres.

Fisher-Becker es recordado por su participación en grandes producciones como «Harry Potter y la Piedra Filosofal», «Doctor Who» y «Los Miserables».

Very sad to read. A terrific actor and wonderful in Doctor Who.

RIP Simon Fisher-Becker 😢 pic.twitter.com/MZEGBP91nc

— Nick Randell 💙 (@NickRandellBBC) March 9, 2025