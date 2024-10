Serie Mundial 2024: Yankees gana y vence a los Dodgers en el juego cuatro 11-4

El quinto juego será el miércoles por la noche, con el as de los Yankees, Gerrit Cole, y Jack Flaherty, de los Dodgers, enfrentándose en una revancha del primer juego.

— New York Yankees (@Yankees) October 30, 2024

Ambas franquicias emblemáticas vuelven a encontrarse en un Clásico de Otoño, algo que no sucedía desde 1981.

Este cuadrangular no solo llevó a los Dodgers a una cómoda ventaja de 3-0 en la serie, sino que dejó a los Yankees al borde de la eliminación.

Para los Dodgers, ganar esta noche significaría alcanzar su primera corona desde 2020 y la octava en la historia de la franquicia. Por su parte, los Yankees buscan su primer título desde 2009, y aunque la remontada parece improbable, no es imposible.

Expulsan a aficionado de los Yankees

Un fanático fue expulsado del Yankee Stadium el martes, durante el cuarto juego de la Serie Mundial. Después de arrancarle del guante una pelota bateada de foul a Mookie Betts, jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles.

Betts saltó junto al muro en territorio de foul e inicialmente atrapó el elevado del venezolano Gleyber Torres en la primera entrada, pero el espectador en la primera fila. Vestido con un jersey gris de visitante de los Yankees, se aferró al guante de Betts con ambas manos y sacó la pelota.

Torres fue inmediatamente declarado out por interferencia del aficionado. Fue la segunda vez que un turno al bate de Torres es afectado por interferencia de un aficionado en esta Serie Mundial, según The Associated Press.

Con dos outs en la novena entrada del primer juego en el Dodger Stadium, Torres bateó un elevado al jardín izquierdo. Un aficionado se inclinó sobre la barda y atrapó la bola. A Torres se le otorgó un doble.