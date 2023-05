A través de las redes sociales, fue que la expareja de Pablo Montero decidió compartir ante sus miles de seguidores en Instagram la sensible noticia del fallecimiento de su padre, colocando varias fotografías dentro de su perfil y dedicándole emotivos mensajes de despedida al hombre que más amó.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha difundido que Sandra Vidal se encuentra totalmente devastada tras la dura pérdida que de manera reciente ha sufrido dentro de su familia.

Sandra Vidal de luto. Una vez más el mundo del espectáculo recibe una triste noticia , para los famosos no todo es color de rosa, pues también atraviesan situaciones muy criticas y dolorosas en el transcurso de su vida y este caso no es la excepción, pues una querida actriz hispana está pasando un proceso fuerte y doloroso.

Sandra Vidal se viste de luto tras muerte de su padre

Al momento de ingresar al perfil de Sandra Vidal dentro de Instagram, se puede apreciar una serie de fotografías que resaltan del resto de sus posts, pues en ellas podemos observar los momentos que vivió junto a su padre así como los tiempos de su juventud, en cada una de ellas Sandra Vidal colocó un mensaje de despedida confirmando el fallecimiento de su progenitor.

En una primer imagen podemos ver que aparece junto con su padre, su hijo y su madre, dentro de la descripción se puede leer lo siguiente: «Hoy te me vas papito RIP Osvaldo Vidal que descanses en Paz. Me falto abrazarte y hacer otro viaje a Las Vegas con vos pero me siento feliz de haber estado hace muy poquito festejando la Pascua». Archivado como: Sandra Vidal de luto.