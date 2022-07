¿Su enfermedad le ha causado conflictos en La Casa de los Famosos?

La ex novia del amigo de Laura Bozzo y Daniella Navarro, comentó: “Temo que podría tener una crisis violenta y lastimar a alguien, espero que la gente entienda que no la ha tenido fácil y no caiga en un acto violento, porque su enfermedad no lo justificaría”, aseguró la anónima mujer a TvNotas.

Según reportes de la revista, fue el mismo Salvador Zerboni quien en el mes de mayo antes de entrar a La Casa de los Famosos 2, dijo que tenía un trastorno intermitente explosivo lo que sin duda ha dejado ver (aunque sin mencionarlo) en el reality show pues ha tenido conflictos con la mayoría de sus compañeros.