Mexicano detenido por ICE en California tras grave falta al conducir

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúa con las detenciones de migrantes a lo largo del país.

En esta ocasión, un ciudadano mexicano fue arrestado el pasado 17 de febrero en la ciudad de Vista, California.

La detención ocurrió después de que fuera sorprendido cometiendo una grave falta al conducir, lo que generó la intervención de las autoridades locales.

De acuerdo con el portal oficial del departamento, el detenido fue identificado como Rogelio Venegas Martínez, de 40 años.

ICE arrested Rogelio Venegas Martinez, 40, an illegal alien convicted of driving under the influence in Vista, CA, on Feb. 17. ICE is committed to removing threats from our communities. pic.twitter.com/OK2OrkehW5

— ERO San Diego (@EROSanDiego) February 19, 2025