John Terry, el futbolista que terminó siendo repudiado por su equipo

El futbolista le fue infiel a su esposa con la esposa de su compañero

El escándalo estalló en el 2010

¡PEOR QUE PIQUÉ! En el mundo del fútbol, las infidelidades son el tema de cada día y que, siempre, termina siendo una sorpresa para los fanáticos. Pocas son las parejas que se mantienen estables en el mundo del deporte y se convierten en un ejemplo a seguir, como David y Victoria Beckham, quienes destacan por estar juntos tras 24 años de matrimonio.

Uno de los casos más particulares en infidelidades, fue el caso del jugador de fútbol John Terry, quien supuestamente le quitó la novia a su compañero, Wayne Bridge. Cuando se dio a conocer el caso, saltó a la vista que Terry -entonces capitán del equipo de fútbol- perdió todo derecho en el equipo e inclusive, hasta la actualidad, sigue teniendo consecuencias.

LA INFIDELIDAD QUE ROMPIÓ UN EQUIPO

Fue a finales del 2009, cuando el futbolista John Terry, terminó poniéndole “los cuernos” a su esposa con una de las personas más inesperadas del momento, la modelo y pareja de Wayne Bridge, Vanessa Perroncel. Cuando “la bomba explotó”, Bridge y Terry tuvieron una de las separaciones más sonadas en el mundo del fútbol y que, 13 años después, sigue siendo un hecho espinoso entre ambos.

El escándalo de la relación prohibida entre Perroncel y Terry, se reveló en el año 2010. Fue el desaparecido diario británico News of the World, quien dio a conocer una de las traiciones que marcó la separación de una amistad, e inclusive, de un equipo de fútbol. De acuerdo con el medio británico The Guardiand, el título rezaba “John Terry engaña a su esposa”.