La cantante y actriz, de 63 años de edad, tenía diabetes al momento de morir, por lo que su corazón no soportó más y terminó perdiendo la vida. Las autoridades no dieron a conocer el día en que perdió la vida Cara, ni más datos al respecto. Sin embargo, se cerró el caso de investigación en torno al deceso de la intérprete de “Flashdance”.

"La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor", escribió Moose. "Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas", declaró la publicista y citó The Associated Press. La muerte de la ganadora del Oscar y dos Grammy, sorprendió a la comunidad de fanáticos y enviaron mensajes de apoyo.

De acuerdo con The Associated Press, al momento del suceso fue su publicista, Judith A. Moose, anunció la noticia en las redes sociales y escribió que la causa de la muerte era “actualmente desconocida”. Moose también confirmó la muerte a un reportero de Associated Press. Cara murió en su casa en Florida. El día exacto de su muerte no fue revelado.

Autopsia Irene Cara: La exitosa voz de la década de 1980

Durante su carrera, Cara tuvo tres éxitos Top 10 en el Billboard Hot 100, incluidos "Breakdance", "Out Here On My Own", "Fame" y "Flashdance… What A Feeling", que pasó seis semanas en el n. 1. Estuvo detrás de algunos de los himnos pop más alegres y llenos de energía de principios de los 80, informó la agencia The Associated Press.

Saltó a la fama por primera vez entre los jóvenes actores que interpretaban a estudiantes de secundaria de artes escénicas en "Fame" de Alan Parker, con sus coprotagonistas Debbie Allen, Paul McCrane y Anne Meara. Cara interpretó a Coco Hernández, una bailarina esforzada que soporta todo tipo de privaciones, incluida una espeluznante sesión de fotos desnuda, detalló AP.