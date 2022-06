Al menos 18 personas han muerto en inundaciones masivas que asolaron el noreste de India y Bangladesh, dejando millones de hogares bajo el agua y cortando los enlaces de transporte, dijeron las autoridades el sábado e informó The Associated Press. Por el momento, se espera que la ayuda llegue a los sitios de mayor riesgo y donde las personas no han podido mantenerse a salvo.

Reportan muertos inundaciones India: ¿Seguirán las lluvias?

Sanjay O’Neil, funcionario de la estación meteorológica en Gauhati, en la capital de Assam, expresó que esperan que las lluvias sean moderadas a fuertes, confirme pasen las horas de sábado hasta el domingo. En las declaraciones del meteorólogo, el volumen de lluvia no tiene precedentes, por lo que se ha convertido en un hecho preocupante.

Por el momento, se espera que las próximas horas de lluvias no causen un mayor daño en la población. Archivado como: Reportan muertos inundaciones India