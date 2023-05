De acuerdo con el portal de noticias CBS6 Albany, se conoce que las fuerzas del orden público del condado de Albany y la policía de Bethlehem. Al momento, las autoridades no dieron a conocer que causó el problema, pero si detallaron que se encuentran investigando lo que provocó el choque.

En redes sociales, se dieron a conocer las imágenes del incidente y revelaron que varios equipos de paramédicos, como autoridades locales, se hacen cargo de revisar el sitio. Al momento, la policía no dio un informe al respecto y se desconocen las identidades las personas involucradas en el trágico suceso.

En la información, se dio a conocer que el avión se estrelló en Selkirk después de haber despegado del aeropuerto de South Albany. De acuerdo con los hechos que presentó el reportero local Tom Eschen, destacó que el incidente dejó a tres personas heridas. Actualmente, las víctimas del incidente fueron llevados al hospital, aunque no se conoce su estado de salud.

Las autoridades no dieron a conocer el número de daños que dejó el incidente o si alguno de los heridos está con serias heridas tras el choque. Al ser una investigación activa, la policía no reveló las identidades de las personas que resultaron lesionadas y que actualmente se encuentran en el hospital. Archivado como: Accidente aéreo condado Albany

Accidente aéreo condado Albany: ¿Qué actualizaciones hay en el caso?

De acuerdo con el medio local, se especificó que tras dar información del impacto, las autoridades de NTSB y la FAA, están investigando lo que ocurrió cerca del aeropuerto de South Albany. En redes sociales, se dieron a conocer las imágenes del incidente, resaltando que había cuerpos de socorristas en el sitio para apoyar a los heridos.

Pero este incidente no es el único que sucedió en los últimos días y que involucra una avioneta. Fue el pasado 9 de mayo, cuando dos personas resultaron heridas en un accidente de hidroavión en un vecindario en las afueras de Tacoma, Washington, según informaron las autoridades y citó The Associated Press. Archivado como: Accidente aéreo condado Albany