Raúl de Molina se conmueve hasta las lágrimas al despedirse de integrante de El Gordo y La Flaca

El presentador también compartió su incredulidad al enterarse de que Curiel ya no formaría parte del equipo.

«Cuando me enteré que ya no iba a estar más con nosotros, no lo podía creer», confesó Raúl.

Este momento fue destacado por la periodista Mandy Fridmann, quien compartió el video de la despedida en su cuenta oficial en Instagram.

El gesto de Raúl tocó corazones tanto en el estudio como entre los televidentes, quienes también lamentaron la salida de Curiel.