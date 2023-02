Rafael Inclán habló de la relación que tuvo con su madre

Al interpretar a un padre con una hija disciplinada y a otra que le causa varios dolores de cabeza, se le cuestionó al actor cómo fue su relación con su madre y si no le provocó varias jaquecas, a lo que respondió que tuvo varios altibajos con ella, resaltando la vez que se casó a temprana edad y a su fallecida madre no le gustó tal decisión.

Rafael respondió: “Si le hubiera preguntado, ella hubiera dicho que sí, yo digo que mediano dolor, los conflictos entre familiares tan cercanos no son fáciles, cometí no el error pero atrevimiento de casarme muy joven, por lo que ella se enojó y no se lo tomó bien, en mi vida particular ella estuvo un poco enojada y angustiada conmigo”.