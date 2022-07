En aquel momento, Rafael Caro quintero, ya era considerado el “príncipe” del narcotráfico, por lo que era uno de los hombres más respetados y temidos en México. La historia de esta pareja ha perdurado a través de los años e inclusive, Netflix tomó la historia de amor para retratarla en la serie “Narcos”; pero, no siempre fue un idilio como lo retrataron los medios. Se considera que Sara Cosío tuvo un papel fundamental en la captura del capo mexicano.

La joven, en aquel momento, era vista como una de las mujeres más populares y siempre era vista frecuentando los restaurantes y centros nocturnos más exclusivos de la ciudad de Guadalajara, según El Financiero. Por lo que no era de extrañarse que Cosío se relacionara con las personas más importantes del México de 1980, incluyendo al capo mexicano.

¿Fue secuestrada?

Poco después de sus constantes rechazos, la joven aceptó salir con Rafael Caro Quintero y comenzaron una relación. Uno de los puntos más importantes en esta historia, fue el momento en que Sara Cosío y Caro Quintero, decidieron escapar a Costa Rica después de que el capo mexicano secuestró, torturó y asesinó al agente de la DEA, Enrique Camarena.

Una joven, Sara Cosío, no dudó en huir con su pareja y esconderse de las autoridades que en ese momento habían girado una orden de captura en contra del capo mexicano. La familia Cosío, no dudó en expresarse por la desaparición de la joven declarando que la habían secuestrado, aunque la situación no fue como ellos la habían comunicado, informó El Financiero.