¿A que se dedica Nelda Sepúlveda?

Nelda Sepúlveda posee un negocio mancomunado con el boxeador mexicano, se trata de una franquicia de helado que lleva por nombre de ‘Santos Sabores’, dicho establecimiento que pertenece a ambos cuenta con lo necesario para alcanzar el éxito por su propia cuenta. Cabe señalar que El Canelo pidió que se le respetara su vida privada.

Así fue como lo dio a saber precisamente en el bautizo del pequeño Adiel, según el medio citado, “Con el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gustan este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado verlos”, mencionó en aquel entonces. Archivado como: Quien mamá hijo Canelo.