Asegura que los fans de Shakira son unos robots

“Mi expareja es latinoamericana y no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella y que dicen barbaridades miles, no me importan nada, de verdad, es cero, porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú… Están ahí, no tienen vida y por eso están ahí”, comenzó diciendo Gerard Piqué.

“Y qué importancia les tienes que dar, es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, lo trato como si fuera no sé, y mentalmente esto es muy sano. Y pensamos que si te ven preocupado y mandas mensaje dicen ‘Han ganado’, y cuando ven que eres indiferente ahí es cuando se matan de rabia”, agregó a sus declaraciones. Archivado como: Piqué reacciona a críticas.