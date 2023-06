Dedica emotivo mensaje tras recibir las muestras de apoyo

«Si de todo lo malo me puedo quedar con lo bueno, y lo voy a compartir con ustedes, es que el día del velorio no dejó de llegar las personas, más de 200, millones de flores, el cariño, las palabras de todos al hablar de mi papá, de lo que nos dejó, la sonrisa, él siempre tenía una actitud positiva, con eso me quedo yo… Con que mi papá no pasó por esta tierra, por este planeta, este mundo y universo sin dejar una huella maravillosa», siguió manifestando.

Después de eso compartió cómo se siente tras su pérdida, «Obviamente dejó un gran vacío, tenemos el corazón en cachitos pero esperamos que poco a poquito podamos pegarlo con la ayuda de ustedes», finalizó el mensaje que Penélope Menchaca manifestó tras su regreso a ‘Hoy Día’ para continuar con sus labores profesionales tras la muerte de su padre.