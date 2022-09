¿Paola Ramos es lesbiana?

La hija del periodista, Jorge Ramos, confiesa sus preferencias

A través de su primer libro contestó los cuestionamientos

PAOLA RAMOS REVELA DETALLES. Tras la publicación de su primer libro, la hija del periodista, Jorge Ramos, sigue causando furor entre las personas que siguen de cerca su trabajo y no han dudado en resaltar el gran labor que plasmó en el libro. Paola Ramos, desde hace un par de años, ha estado en el ojo público y una de las preguntas más frecuentes es sobre sus preferencias sexuales.

La hija del popular periodista mexicano, relató una serie de vivencias que la llevó a formar ese libro tan especial. A dos años de su publicación, sigue causando furor entre las personas debido a que la periodista buscó plasmar “la verdadera realidad que viven los hispanos en Estados Unidos”, razón por la que nombró “X” a su libro.

¿PAOLA RAMOS ES LESBIANA?

La hija mayor del periodista, Jorge Ramos, sigue causando curiosidad tras salir a la venta su famoso libro “X”. La periodista, que es corresponsal de Vice y colaborador de Telemundo y MSNBC, desde hace un par de años ha sido cuestionada por sus preferencias sexuales y en el libro que publicó, expresó al público sobre las etiquetas donde la han intentado encasillar.

“Hubo un momento en mi vida que no quería ser definida por nada ni por nadie, entonces en ese momento la palabra gay era una etiqueta que la gente me quería poner a mí”, expresó Paola Ramos en una entrevista que sostuvo con un medio y retomó TVNotas. Ramos, de 35 años de edad, suele no hablar de su vida privada y causó sorpresa al brindar tales declaraciones.