Residentes de EEUU recibirán nuevo cheque de estímulo con valor de $2,000 dólares por un año

El programa está hecho para ayudar a personas de bajos ingresos y darles influencia sobre sus comunidades, según ‘The US Sun’.

Este programa ha sido lanzado por Bread for the City, una organización sin fines de lucro con sede en Washington DC.

Pero OJO, esta ayuda económica no es para todos, por lo que se insta checar cuáles son los criterios para calificar y obtener el efectivo.

¡Las buenas noticias no dejan de llegar! Personas que residen en Estados Unidos estarán recibiendo un cheque de estímulo por un valor de $2,000 dólares.

No hay un límite exacto de dinero mensual en CashRx, pero Bread for the City sugiere unos $2,000 dólares mensuales.

Durante la primera fase del programa, llevada a cabo el otoño pasado, cinco residentes recibieron pagos en efectivo.

Este verano, de cinco a diez personas más recibirán pagos en julio, en comparación con el año pasado.

El proceso de elegir a quienes solicitan se hace con cuestionarios y revisiones regulares antes de decidir los montos finales en efectivo.