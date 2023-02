Norma Palafox es una futbolista mexicana que ha cautivado tanto dentro como fuera de la cancha

A través de sus redes sociales deja a sus seguidores con la boca abierta

Con sus atrevidos bikinis se ha convertido en la favorita del público Norma Palafox no solo ha cautivado en el campo de futbol, la mexicana luce un tremendo cuerpo en sus redes sociales y deja a todos con la boca abierta, desde su cuenta oficial de Instagram la atleta que se volvió famosa por su bailecito sensual al festejar un gol, es ahora la favorita del público, cada una de sus fotos lo reiteran y no hay nadie que la pueda parar, sin importar en el equipo en que milite. Tras su paso exitoso por las Chivas rayadas del Guadalajara, tuvo un paso efímero en los Tuzos del Pachuca, además con Atlas y ahora milita para la máquina de la Cruz Azul, pero en todos sus equipos ha mostrado un gran nivel de futbol, que va de la mano con su belleza y es que mantiene una gran forma producto de sus muchas horas en el gimnasio, lo que muchos seguidores agradecen. DEL CAMPO A LAS REDES SOCIALES Es la atracción en la cancha, pero también en las redes sociales, la futbolista actualmente cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y cada vez suma más, pues sus fotografías son un gran gancho para la pupila de los hombres, no deja pie a que la dejen de su cuenta, pues cada día enloquece más con sus shorts cortitos y una que otra imagen con prendas más atrevidas. En una de sus más reciente fotografías, la gente le escribió: “¿Puedo lavar mi ropa ahí?”, “qué cintura tan espectacular”, “yo si me ando corriendo en ese abdomen”, “pégame pero no me dejes”, “estás más buena que un tamal”, “quiero tener un lavadero como el tuyo”, “Hola ¿saldrías por un café conmigo?”, “me encanta el cuerpazo de Norma Palafox. La extrañamos en Pachuca”, se informó sobre Norma Palafox.

Norma Palafox: “ESTÁS EXQUISITA” En otra foto presume su abdomen y un poco más que eso, por lo que de inmediato la gente le dijo de todo por enseñar de más con un tímido bikini: “Estás exquisita”, “ya que cambie de bikini”, “urge OnlyFans”, “te amo Norma, por ti le hecho ganas a la vida”, “faltó mostrar el…”, “estás riquísima y dura mami”, “qué chulada”, “Dios santo”, “te ves muy bien con esos lentes”. De inmediato otros dijeron: “Qué nivel de mujer”, ” la mujer perfecta no exissssss… woooooow te mam… diosito, besos normita”, “tienes un cuerpo escultural, delicioso, espectacular, hermoso, maravilloso, princesa preciosa”, “yo aquí viendo a Norma después de tragarme un café con pan”, “mi novia tan fit”, “estás guapísima”. Archivado como: Norma Palafox

Norma Palafox: “LA FOTO QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO” Pero luego sacó la foto que todo mundo quería, pues con un bikini negro y amarillo, dejó expuesto su enrome trasero, ese del que todos hablan y elogian, así que no tardaron en expresar su felicidad por ello: “La foto que estábamos esperando”, “te la bañaste”, “qué rica estás mami”, “te miras mejor con pantalón o short de juego”, “¿Alguien sí vio el atardecer?”, “esas nal… necesitan una bronceada”. Pero los elogiosa no paraban: “Ese cu… necesita más color. Igual está para que te sientes en mi nariz todo el día”, “Que rico ha de oler esa colita después de cada juego”, “Rosita como guayaba de rancho”, “qué rico durazno”, “así cómo no enamorarse”, “se me antojó el paisaje”, “chulada de mujer”, “carajo”, “esta foto la tengo que guardar”. Archivado como: Norma Palafox

LE PIDEN SER ACTRIZ PARA ADULTOS Ya subidos de tono, algunos hombres no pudieron contenerse y pidieron más cosas: “Mamita, mejor hazte actriz xxx o abre un only fans, para eso sirves solamente, el fútbol no es lo tuyo”, “wow, qué ricas cosita baby”, “qué anteojos más lindos”, “única, espectacular”, “bien federica de cara… pero qué tal ese cuerpo”, “qué sexy bikini”, “Jesucristo ¿Qué es esto tan hermoso y perfcto que haz creado”. Algunos más dijeron: “Eres divina”, “sencillamente una diosa”, “bien rasurada”, “qué cuerpazo tan bello tienes”, “es que me gusta todo de ti”, “Dios mío ricura de mujer”, “Jajajaja….y te cag… de que te agachas y te hacen gestos y te la pasas enseñando, no mam… pin.. doble moral hdtpm zoom”, “tremendo y hermoso cuerpo”. Archivado como: Norma Palafox

TE PUEDE INTERESAR