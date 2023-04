“El nacer así me hace pensar en ‘¿Porqué tu tienes piernas?’, ‘¿Cómo mueves los dedos de los pies?’, ‘¿Porqué yo no los tengo?’… la palabra correcta no es que esté completa, sino ‘¿Quién estaba mal, esa persona que tenía más o yo que tengo menos”, aseguró Nacho.

Nacho “El Biónico” recuerda el bullying junto a su discapacidad

Tener una discapacidad, lamentablemente es factor para que las personas hagan “bullying” a las víctimas, Nacho recordó la época donde recibía burlas por parte de sus compañeros, sin embargo, hubo una persona que nunca dejó de creer y siempre lo apoyo, su hermano.

“El bullying fue el fantasma que tuve que aprender a llevarlo, en ese momento no conocía a otra persona que fuera como yo, desde siempre la gente se ha burlado de mí, me menospreciaba… yo creo que la persona que más amor me dio fue mi hermano mayor… poniéndome en sus proyectos, en su día a día, imagínate jugar futbol con una persona sin piernas, me hacía sentir que yo era el mejor”.