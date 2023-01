Una terrible noticia se da a conocer en pleno viernes 6 de enero, pues informan que muere el famoso actor de Coronation Street y Love Actually, el jamaicano Wyllie Longmore, luego de luchar por varios meses contra el cáncer, varios seguidores le hicieron un homenaje en las redes sociales, de acuerdo con información de The Sun .

Y la hija del artista agregó a su comunicado: “Aquellos de ustedes que me conocen sabrán que no soy propensa a los anuncios públicos en las redes sociales, pero sé que la influencia de mi papá va mucho más allá de nuestra familia, así que quería compartir esta noticia con todos ustedes.

Muere Wyllie Longmore: ¿CUÁL FUE SU TRAYECTORIA?

El extinto artista fue conocido mundialmente por sus grandes actuaciones con sus peles actorales en Waking the Dead, Casualty, The Bill, Between the Lines, Merseybeat y Cold Feet. Sus trabajos en estos proyectos impulsaron su carrera de una manera tan alta que fue conocido en muchas partes deel mundo

Pero además, el actor fue mejor conocido por hacer el impresionante papel del Dr. McKinnon en la telenovela de ITV en la década de 1990. Además actuó junto a Hugh Grant en Love Actually como asociado del Primer Ministro. Nació en Jamaica pero se mudó al Reino Unido en 1961. Archivado como: Muere Wyllie Longmore