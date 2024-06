Muere Tony Bramwell, amigo de The Beatles y manager de su gira

Bramwell no solo fue un testigo privilegiado de la meteórica ascensión de los Beatles, informó el portal de noticias The Sun.

Ante los hechos, McCartney no dudó en enviar un mensaje a su amigo y comentó el gran cariño que tenía por él desde que estuvieron en The Beatles.

Su influencia no se limitó a la logística de las giras; también tuvo un impacto significativo en la evolución del uso del vídeo musical por parte de la banda.

¡Descubrió a Queen!

Durante su tiempo como explorador de talentos para Epstein, ayudó a descubrir a artistas como Paul Simon, Eva Cassidy y, notablemente, Queen.

Bramwell llevó a Queen a Apple Records en un momento crítico para la banda, aunque la separación inminente de los Beatles impidió que firmaran con la discográfica.

Queen eventualmente encontró su hogar en Parlophone Records y el resto es historia, informó The Sun.

En 2006, Bramwell compartió sus experiencias con los Beatles en su libro «Magical Mystery Tours: My Life with The Beatles».