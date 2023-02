MUERTE TRAS MUERTE EN EL ESPECTÁCULO

Hace apenas unos días se dio a conocer que Walter Mirisch, el astuto productor de cine ganador del Oscar que supervisó clásicos de la talla de “Some Like It Hot”, “West Side Story” e “In the Heat of the Night”, murió de causas naturales, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tenía 101 años. Mirisch falleció el viernes en Los Ángeles, según un comunicado del director general de la academia, Bill Kramer, y su presidenta Janet Yang.

“Walter fue un verdadero visionario, tanto como productor como líder de la industria”, señalaron, resaltando que fungió como presidente y gobernador de la academia durante muchos años. “Su pasión por la cinematografía y la Academia nunca titubeó, y siguió siendo un buen amigo y consejero. Enviamos nuestro amor y apoyo a su familia durante estos momentos difíciles”. Archivado como: Muere Shozo Iizuka