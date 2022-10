Muere el reconocido periodista de la revista Time

David Beckwith falleció a 79 años debido al cáncer

Fue quien rompió el histórico fallo Roe V. Wade sobre el aborto de la Corte Suprema

Muere periodista David Beckwith. Las malas noticias continúan llegando en pleno 2022, ya que cada día sabemos sobre una muerte de un reconocido personaje. En esta ocasión se trata del famoso periodista que rompió el histórico fallo Roe V. Wade sobre el aborto de la Corte Suprema.

Este viernes se ha confirmado la muerte de David Beckwith, quien lamentablemente perdió la vida a los 79 años de edad, la noticia fue dada a conocer por su esposa al periódico The New York Times. La ahora viuda, reveló que la causa de muerte de su pareja fue debido al cáncer que tenía el periodista, según el portal The Sun.

El periodista de la revista TIME, David Beckwith, quien rompió el histórico fallo Roe V. Wade sobre el aborto de la Corte Suprema, murió de cáncer. De acuerdo a lo dicho por su pareja Susan, el hoy occiso falleció el domingo pasado en su domicilio ubicado en Austin, Texas.

Cabe recordar que un año después de haberse graduado de la facultad de derecho, Beckwith se unió a la oficina de Washington DC de la revista Time que cubre asuntos legales en julio de 1972. Su innovadora primicia llegó accidentalmente a través de horas de informes sólidos.