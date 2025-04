Muere Nicky Katt, actor de ‘School of Rock’, a los 54 años

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de Nicky Katt, actor conocido por sus papeles en películas como Dazed And Confused y School Of Rock.

Katt falleció a los 54 años, según informó su abogado John Sloss a TMZ el sábado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su fallecimiento ni las causas que lo provocaron.

Katt inició su carrera en la industria del entretenimiento siendo apenas un niño.

Nicky Katt is further proof that DAZED AND CONFUSED was one of the greatest ensemble pieces ever

«I only came here to do two things, kick ass and drink beer»

Rest easy to a real rough & tumble man. pic.twitter.com/RrIsrPa9Q2

— Anthony (@AnAntLife) April 13, 2025