El hijo del famoso actor Mickey Rooney, se convirtió en una figura conocida cuando su hermano y él participaron en “The Mickey Mouse Club” de ABC en 1955. Tras darse a conocer la muerte del músico, los mensajes de condolencias no han parado de llegar a través de la publicación del amigo cercano del cantante y anunciaron lo tristes que se sentían tras su pérdida.

Muere Mickey Rooney Jr: “Dio todo lo que pudo”

En el post, declaró que Mickey era una persona que “dio todo lo que pudo” a los demás. Rooney Jr. tocó en varias bandas con Willie Nelson y apareció junto a él en los filmes Honeysuckle Rose y Songwriter. También ayudó a componer la banda sonora de Hot Rods to Hell, de John Brahm, en la que tuvo un pequeño papel. En 1975, consiguió un rol en la película de NBC, Beyond the Bermuda Triangle, declaró El Reforma.

“Mickey Junior era la personificación de los “bienes dañados”. Dio todo lo que pudo.”, declaró Paul Peterson. “Nací el mismo día que el padre de Mickey y “The Mic” me dio, sin que lo pidiera, el consejo más útil que jamás haya recibido. Es una de mis mayores penas que él no hizo lo mismo por su hijo”, indicó. Archivado como: Muere Mickey Rooney Jr