Su muerte fue anunciada el domingo pasado en las redes sociales por el Museo Motown, que no proporcionó más detalles de inmediato. “Barrett no solo fue un gran cantante y pianista, sino que él, junto con su compañero escritor Norman Whitfield, crearon un trabajo increíble”, dijo el fundador de Motown, Berry Gordy, en el comunicado.

Muere músico Barrett Strong. El mundo de la música se ha vestido de luto , luego de que se anunciara la muerte de uno de los cantantes más conocidos en los Estados Unidos. Se trata de uno de los artistas fundadores de Motown y uno de los compositores más talentosos que cantó el tema principal del exitoso sencillo de la compañía “Money (That’s What I Want)”, Barrett Strong.

De igual manera, explicaron la historia detrás de “Money” de Strong: “Después de escuchar una conversación en el estudio entre el Sr. Gordy y la compositora de Motown Janie Bradford, Strong comenzó a tocar el piano y, en unos momentos, se creó ‘Money (That’s What I Want)'”, según CNN .

Ingresó al Salón de la Fama

Cabe recordar que Strong nació en West Point, Mississippi antes de mudarse a Detroit, lugar donde nació Motown. Tras su éxito en la música solía salir de gira con sus hermanos antes de llamar la atención del cantante Jackie Wilson, quien le presentó a Berry Gordy, su fama no tardaría en llegar.

Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2004. Strong aún no había cumplido los 20 años cuando aceptó dejar que su amigo Gordy, en los primeros días de la construcción de un imperio discográfico en Detroit, lo manejara y lanzara su música. En un año, formó parte de la historia como pianista y vocalista de “Money”, un éxito de ventas millonario lanzado a principios de 1960 y el primer gran éxito de Motown, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: Muere músico Barrett Strong