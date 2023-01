El diario The Sun, informó que la mujer identificada como Sofía Duarte, fue descubierta sin vida en el apartamento tras cesar el incendio en el Old Kent Road. La muerte de la joven, se confirmó mediante una campaña de GoFundMe, donde una de las amigas más cercanas de la joven, pidió apoyo para poder solventar los gastos funerales.

¿Qué ocurrió con la joven?

La amiga de Sofía, Alda Simoes, escribió en la descripción del GoFundMe, que su amiga murió mientras se encontraba en el departamento de su novia, el pasado 1 de enero. En las declaraciones, afirmó que Duarte fue la única que no logró salir con vida del lugar y los paramédicos, no dudaron en declararla sin vida en el lugar de los hechos.

“Para las personas que no saben lo que pasó, nuestra amada Sofía murió en un incendio el 1 de enero de 2023 en Old Kent Road, mientras visitaba a su novio. Ella fue la única que no salió de la casa a tiempo y, para nuestra devastación, fue declarada muerta en el lugar.”, declaró la amiga de Sofía en el GoFundMe.