Muere Nikki McCray-Penson, medallista olímpica a los 51 años

McCray-Penson se destacó por su trabajo en el deporte al ser dos veces medallista de oro olímpica y ser ex estrella de Tennessee. Además también trabajó como entrenadora asistente de baloncesto femenino en Rutgers la temporada pasada, siendo la escuela quienes confirmarían su partida.

De acuerdo a la información obtenida por The Associated Press, la dos veces medallista olímpica Nikki McCray-Penson murió a la edad de 51 años. La deportista habría sido diagnosticada con cáncer de mama en el año de 2013 y su muerte fue confirmada el viernes siete de julio.

Se destacó en el deporte al medallista olímpica en dos ocasiones y por su trabajo como entrenadora asistente. Sin embargo la deportista se enfrentó a un terrible padecimiento que terminó por acabar con su vida. Tras su partida se las condolencias no se han hecho esperar.

De acuerdo a The Associated Press, se unió a la entrenadora Dawn Staley como asistente en Carolina del Sur de 2008 a 2017, formando parte del primer campeonato nacional de los Gamecocks en 2017. Las entrenadoras fueron compañeras de equipo que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sydney 2000.

Forma parte del salón de la fama

La estrella olímpica del baloncesto Nikki McCray-Penson debido a su trabajo en el deporte tras ser campeona olímpica en dos ocasiones, siendo en Atlanta 1996 y Sydney 2000, fue incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en el año de 2012.

De acuerdo a la información de The Associated Press, comenzó su carrera como entrenadora asistente en Western Kentucky durante tres temporadas, de 2006 a 2008. Y fue después de que Carolina del Sur ganó el título de la NCAA, que se convirtió en la entrenadora principal de Old Dominion en 2017, con marca de 24-6 en 2020.