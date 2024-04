¡No sobrevivió! Hombre que se prendió fuego frente al juicio de Trump, pierde la vida

Según informes proporcionados por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York a The Associated Press, el hombre fue declarado muerto.

¿Recibió una ayuda oportuna?

Testigos presenciales relatan cómo algunos agentes y transeúntes se apresuraron para ayudar al hombre en llamas, quien fue rápidamente trasladado a un hospital en estado grave.

El fallecido, quien según las autoridades había viajado recientemente desde Florida a Nueva York, no mostró ningún comportamiento sospechoso.

De hecho, no había pruebas que pudieran haber levantado alertas de seguridad al ingresar al parque, según detalló The Associated Press.

Sin embargo, su impactante acción ha dejado perplejos a manifestantes, reporteros y espectadores que se habían congregado en el área del parque, frente al tribunal, debido al juicio de Trump por pagos para ocultar información.