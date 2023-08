La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana a través de un comunicado, según informó The Hollywood Reporter .

El impacto de Tiburón y su papel inolvidable

El legado artístico de Marc Gilpin trasciende su papel en Tiburón, habiendo protagonizado otras películas destacadas a lo largo de su carrera.

En 1981, destacó en la película The Legend of the Long Ranger y Earthbound, logrando proyectarse a la fama mundial gracias a su talento actoral.

La noticia de su partida ha conmovido a sus seguidores, compañeros de trabajo y figuras del cine, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales y en distintos medios de comunicación.

Personalidades de la industria destacan su profesionalismo y entrega en cada uno de sus proyectos, recordándolo como un actor versátil y dedicado a su arte.