Muere la icónica actriz Lara Parker a los 84 años

«Él simplemente coqueteó con ella y luego la despidió, y ella no debía ser despedida», dijo Parker en una entrevista para una cinta de lanzamiento de la novela.

Race With the Devil (1975), una película de terror satánica, también tuvo el privilegio de contar con la presencia de Lara Parker.

En Save the Tiger (1973), dirigida por John G. Avildsen, Parker asumió el rol de una prostituta testigo de un dramático ataque cardíaco de su cliente.

No solo brilló en la pequeña pantalla, sino que también conquistó la gran pantalla con su actuación en películas memorables.

Su Impacto en la Industria del Cine

La actriz también es recordada por sus papeles en la película dramática de 1973 Save the Tiger y la película de terror de 1975 Race With the Devil.

Después de dejar la industria cinematográfica para obtener un título en escritura creativa, escribió cuatro novelas de Dark Shadows…

Angelique’s Descent de 1998, The Salem Branch de 2006, Wolf Moon Rising de 2013 y Heiress of Collinwood de 2016, de acuerdo con el portal The Sun.

«Fuiste la primera influencia de terror en mi vida. ¡Quería ser tú cuando fuera mayor! Eras icónica, hermosa y poderosa», dijo otro usuario.