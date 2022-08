Muere la actriz coreana Yoo Joo Eun

Su hermano publicó la carta que dejó a sus padres

“No lloren. Por favor”, escribió la actriz coreana en la carta que dejó “DIOS ME AMA”. Confirman la muerte de la actriz coreana emergente, Yoo Joo Eun, de 27 años de edad. Todo parece indicar que la joven actriz, tomó la decisión de quitarse la vida y la razón la dejo saber en una carta que escribió antes de morir y que iba dirigida a su familia; fue su hermano mayor en dar a conocer la trágica noticia de su aparente suicidio. Descanse en paz. La muerte de Yoo Joo Eun, causó gran tristeza a los fanáticos de los doramas quienes no han dudado en expresar su sentir ante la noticia y reconocer que el ritmo de vida en Corea del Sur -para los famosos Idols– ha supuesto una mayor problemática en torno a las condiciones de trabajo y presiones que se ejercen. Otros tantos declararon que ahora formará parte del Club de los 27, que es reconocido por las muertes de famosos artistas, cantantes y actores que partieron a los 27 años de edad. MUERE LA ACTRIZ YOO JOO EUN La protagonista de Big Forest y Joseon Survival Period, Yoo Joo Eun, murió a los 27 años de edad, el día 29 de agosto. Medios internacionales, han informado que la joven actriz coreana murió a causa de un aparente suicidio y todo parece indicar que fue su hermano mayor quien confirmó la triste noticia. Antes de partir, Yoo Joo Eun, escribió una conmovedora carta donde explicó los motivos de su suicidio. De acuerdo con Marca, la actriz perdió la vida en su apartamento y fue su hermano quien la encontró; no se especificó que sucedió, ni cuál fue la causa de muerte de Yoo Joo Eun, pero sí que se encontraba atravesando una situación complicada y lo plasmó en la carta que dejó a su familia; aunque sí, aclaró que había estado pensando en la situación desde hace un largo tiempo.

¿Cómo se informó el deceso? El hermano de Yoo Joo Eun, comunicó la triste noticia a través de las redes sociales de la actriz y anunció que Eun tomó la decisión de quitarse la vida, aunque no dejó en claro de qué manera sucedió, informó Marca. Con motivo de su suicidio, se dio a conocer que la joven surcoreana dejó una carta antes de partir donde dedicó su última voluntad y se despidió de su familia. Por lo general, es común que al momento de un suicidio la persona plasme las causas que lo orillaron a tomar esa decisión y en este caso, la actriz escribió los problemas a los que se enfrentó y que no le dejaron otro camino a pensar; la joven, de 27 años de edad, no solo habló de por qué tomó la drástica decisión, sino que también se despidió de sus padres y hermano.

¿Llevaba tiempo planeándolo? La carta que dejó a su familia antes de quitarse la vida, fue publicada por el hermano de la actriz en la red social de Eun. En el escrito, el primer párrafo es de disculpas a la familia por haber tomado la decisión de partir y declara que, tomó la decisión desde hace un largo tiempo y señaló que en esos momentos no se encontraba triste por lo que estaba por realizar, la carta fue publicada por Marca. “Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo”, se lee en la carta.

¿Cuál fue su última voluntad? Yoo Joo Eun, expresó en su carta que durante los años que vivió se había sentido feliz, pero llegó un punto donde fue suficiente para ella; al igual dejó a su familia una última voluntad, y es que en su funeral haya mucha gente que no ha visto en un tiempo, para volverse a reunir y saber quien se encuentra pasándola mal; eso sí, la actriz enfatizó en decir que nadie era culpable de la decisión que tomó. “He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal”, informó Yoo Joo Eun e informó Marca.

Yoo Joo Eun: ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? En la misiva, se nota que la actriz estaba pasando por una situación sumamente complicada y es que medios locales, informaron que llevaba más de tres años sin trabajar y esa situación le ‘rompió el corazón’. Yoo Joo Eun, señaló que la actuación se había convertido en su todo y también, en su desesperación. Ella, aclaró que era su bendición, pero que con el tiempo se convirtió en una maldición. “Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición”, informó Yoo Joo Eun en la carta que escribió e informó Marca. Archivado como: Yoo Joo Eun

Yoo Joo Eun: “Dios me ama” Una de las partes que rompen el corazón, es saber los sentimientos por los que estaba atravesando Yoo Joo Eun y que plasmó en la carta de despedida que firmó. En cuestión de sus creencias religiosas, Eun expresó que estaba en paz con Dios y estaba segura de que comprendió sus sentimientos y por ello, no terminaría en el infierno. Por último, agradeció a su familia y amigos por el apoyo y cariño que siempre le brindaron. “Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero aun así entenderán cómo me siento, ¿verdad?”. Archivado como: Yoo Joo Eun

Yoo Joo Eun: “No lloren por favor” La desesperación de Yoo Joo Eun, se hizo notable conforme iba avanzando la carta que dejó a sus padres. La actriz dejó saber que la decisión la tomó desde tiempo atrás y que no se sentía triste por quitarse la vida, pero si pidió a la familia que no lloren por su pérdida; al igual, agradeció a todas aquellas personas que formaron parte de su vida. Descanse en paz. “Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme muchas cosas de la vida. Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor. Yoo Joo Eun”, finalizó la actriz en la misiva que dejó antes de morir, informó Marca. Archivado como: Yoo Joo Eun