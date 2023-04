Muere Koko Da Doll, estrella de Kokomo City tras ser baleada

Sin duda alguna nadie está exento a no pasar por momentos llenos de angustia y terror, hoy en día la delincuencia se ve mucho más marcada y con más constancia. Han sido varios los actos violentos que se ha dado a conocer mediante los artículos de MundoNow ya sean de nivel nacional como internacionales, por lo que esta triste situación no es la excepción.

Muere Koko Da Doll. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido tanto dentro como fuera de la farándula.

En cuanto se dio a conocer la sensible noticia, el Festival de Cine de Sundance acudió a las redes sociales para lamentar el fallecimiento de la estrella, "Tristes al enterarse de la muerte de Rasheeda Williams, también conocida como Koko Da Doll. Nos sentimos honrados de tenerla en el Festival de este año con KOKOMO CITY, donde recordó a las mujeres trans que, 'podemos hacer cualquier cosa, podemos ser lo que queramos ser'. Es una pérdida trágica".

Fue el Departamento de Policía de Atlanta quién confirmó el sensible fallecimiento de la estrella de la televisión y aseguraron que la mujer recibió un disparo mortal. Los terribles momentos ocurrieron un poco antes de las 11:00 p.m del pasado martes 18 de abril y fue declarada muerta en la escena, así lo dio a conocer Daily Mail .

"Creé Kokomo City porque quería mostrar el lado divertido, humanizado y natural de las mujeres trans negras. Quería crear imágenes que no mostraran el trauma o las estadísticas de asesinatos de vidas transgénero. Quería crear algo fresco e inspirador", señaló en ese momento según Daily Mail.

Las condolencias se hacen presentes de inmediato

Por su parte, el medio de Variety mostró las declaraciones que D. Smith ofreció, “El martes por la noche, Rasheeda Williams fue asesinada a tiros en Atlanta. Es extremadamente difícil procesar el fallecimiento de Koko, pero como equipo estamos más animados ahora que nunca para inspirar al mundo con su historia. Para mostrar lo hermosa y llena de vida que era. Ella inspirará a las generaciones venideras y nunca será olvidada”.

De inmediato colegas también lamentaron el sensible fallecimiento de la estrella de 'Kokomo City', "Nunca pensé que te perdería, pero aquí estoy, solo, sin ti a mi lado", "¡Mi hermana, te has ido pero nunca te olvidaremos!", "Todavía estoy incrédulo. Te merecías más. Siento que naciste en un mundo lleno de odio que no te entendía", "Estoy absolutamente desconsolado por la pérdida de nuestra maravillosa Koko Da Doll", compartieron.