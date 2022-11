¡Tremenda sacudida al mundo del punk!

Informan sobre la muerte de Keith Levene, fundador de The Clash

También, formó la banda PiL (Public Image Ltd.)

“Should I stay or should I go”. En las últimas horas de ayer sábado, se dio a conocer una triste noticia que sacudió al mundo del punk: el guitarrista Keith Levene, fundador de The Clash y de PiL (Public Image Ltd.) murió a los 65 años de edad a consecuencia del cáncer de higado que padecía desde tiempo atrás. Falleció en su casa de Norfolk, en Inglaterra. Descanse en paz.

Fue el compositor Adam Hammond quien confirmó la partida de esta figura de la música: “Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre. No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos”. Las coondolencias no tardaron en hacerse presentes.

¿Quién era Keith Levene?

Nacido el 18 de julio de 1957 en Wood Green, en Londres, Inglaterra, Julian Keith Levene fundó la banda The Clash (mundialmente conocida por temas como Should I stay or should I go, London calling y Rock the casbah) cuando tenía apenas 18 años de edad junto al bajista Paul Simonon y al también guitarrista Mick Jones.

Bernard Rhodes, mánager de la banda, le pidió a Joe Strummer que se les uniera como vocalista. De acuerdo con información de Infobae, Joe acababa de ver una presentación de los Sex Pistols (famosa banda de punk formada en Londres en 1975) y los convenció que ese era el camino que debían de seguir. El resto es historia (Archivado como: Muere Keith Levene, guitarrista y fundador de The Clash y PiL).