Muere Johnny Canales, cantante y conductor, a los 77 años de edad

Falleció el cantante Johnny Canales

Presentó a Selena Quintanilla cuando era una jovencita

Pionero de la música texana

«You got it. Take it away!». En las primeras horas de este jueves 13 de junio, se dio a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo.

A los 77 años de edad, murió el cantante y conductor Johnny Canales, a quien se le consideraba una leyenda de la música texana.

Fue en la página de Facebook El Show de Johnny y Nora Canales que se confirmó el deceso de Juan José.

Por otro lado, se le atribuye una de las primeras presentaciones en vivo de Selena Quintanilla cuando tenía apenas 13 años de edad.

¿De qué murió Johnny Canales?

Apenas en mayo pasado se reveló que Johnny Canales estaba gravemente enfermo, aunque no se compartieron más detalles.

De acuerdo con información del portal TPR, el presentador de televisión y su esposa Nora radicaban en Robstown, Texas.

El cineasta Adrián Arredondo estaba trabajando en un documental de JC, quien encarna a la perfección el sueño americano.

Además de darle una de sus primeras oportunidades a Selena, descubrió al acordeonista Michael Salgado, entre otros.