Se trata del propietario del reality Cajun Pawn Stars, Jimmie Dale DeRamus, quien murió debido a su enfermedad que tanto ocultaba. La noticia fue dada a conocer este lunes 17 de julio, por los medios de comunicación quienes confirmaron la sensible noticia de su fallecimiento.

El mundo de los espectáculos se encuentra de luto debido a la sensible muerte de una estrella de la televisión, quien lamentablemente perdió la vida a los 71 años de edad. Cabe mencionar que el actor se encontraba luchando contra el cáncer en secreto por varios años.

Perdió la batalla contra el cáncer

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre la muerte de Jimmie Dale DeRamus, ni tampoco sobre qué tipo de cáncer estaba luchando. Sin embargo, en las redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar para despedir a la celebridad con emotivos mensajes, según The Sun.

Cabe recordar que Jimmie abrió Silver Dollar Pawn & Jewelry Center en 1985 con su esposa, Peggy. Era conocido a menudo como Big Daddy, y Peggy estuvieron casados ​​durante 50 años y compartieron tres hijos. Incluso en 2006, Jimmie y Peggy, su hijo, Chad, y su esposa, Jenny, estaban a bordo de un pequeño avión que se estrelló en Grant Parish, Louisiana. Archivado como: Muere Jimmie Dale DeRamus