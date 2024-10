Luto en la MLS: Muere Holden Trent, joven promesa del Philadelphia Union

El mundo del fútbol se tiñó de luto este sábado con la trágica noticia del fallecimiento de Holden Trent, portero del Philadelphia Union en la Major League Soccer (MLS).

La noticia fue dada a conocer por el mismo club estadounidense, que confirmó la pérdida del jugador de tan solo 25 años.

“Philadelphia Union está devastado por el desgarrador fallecimiento de Holden Trent».

«Si bien era un jugador maravilloso y un competidor feroz, lo más importante es que era un hijo, hermano, prometido y un compañero de equipo fiel que mejoró a los que lo rodeaban».

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.

May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) October 26, 2024