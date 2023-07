Muere hija de futbolista en terrible accidente

Una verdadera tragedia ocurrió en los Estados Unidos, cuando el ex portero del New England Revolution, Brad Knighton sufrió una terrible pérdida. Olivia Knighton estuvo involucrada en un fatal accidente de navegación en Little River, Carolina del Sur, al norte de Myrtle Beach, el miércoles, según The Sun.

El futbolista profesional que milita en la MLS, Knighton, de 38 años, confirmó la noticia de la muerte de Olivia en un homenaje en las redes sociales el jueves. Su pequeña tenía tan solo 11 años de edad, inmediatamente en redes sociales lamentaron lo sucedido y enviaron sus condolencias.