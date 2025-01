Muere Francisco San Martín actor de ‘Jane the Virgin’ a los 39 años

Muere el actor Francisco San Martín.

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor mallorquín Francisco San Martín a los 39 años en su residencia de Los Ángeles.

Aunque su muerte ocurrió el pasado 16 de enero, no fue sino hasta hoy que la oficina del forense de Los Ángeles confirmó la noticia.

San Martín se destacó en la industria del entretenimiento por su participación en exitosas series estadounidenses como ‘Jane the Virgin’ y ‘Days of Our Lives’.

A pesar de haber nacido en Mallorca, España, Francisco pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos antes de regresar a su país natal durante la adolescencia.

En España, desarrolló su pasión por la actuación a través de obras de teatro, trabajos como modelo y pequeños proyectos en el cine.

Con el objetivo de consolidar su carrera, San Martín se trasladó a Hollywood en 2010, a los 25 años.

Fue en Estados Unidos donde consiguió su primer papel destacado como Darío Hernández en ‘Days of Our Lives’, una serie histórica de NBC en la que participó en 59 episodios.

Posteriormente, Francisco dio el salto a la aclamada serie ‘Jane the Virgin’, donde interpretó a Fabián Regalo del Cielo durante la tercera temporada.