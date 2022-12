Muere el famoso luchador Stephen Bonnar a los 45 años (FOTOS)

Se despiden en redes sociales del famoso luchador

En redes sociales, diversos usuarios y fanáticos de la UFC, escribieron algunos mensajes de despedida hacia la leyenda de la lucha libre. “Muy triste escuchar la noticia Stephen Bonnar. También es realmente inquietante que muriera sin dinero y que fuera tan influyente en la creación de @ufc la marca que es hoy. Escoria @danawhite necesita empezar a pagar a estos tipos de manera justa, esto es criminal lo que hace cuando gana tanto”, indicó el tweet de @SmokinJo21.

“Que patada en el estomago. ¿Dónde estaríamos sin Griffin-Bonnar? Sé que no habría tenido muchas de las oportunidades que he tenido a lo largo de los años. Mis condolencias a la familia y amigos de Esteban”, “Conocí a Stephen Bonnar una vez que luchamos en el mismo programa, honestamente, uno de los mejores tipos que he conocido me habló sobre pelear contra Anderson Silva y todo tipo de cosas de MMA. Odio escucharlo #RIP”. Archivado como: Muere el famoso luchador Stephen Bonnar (MIRA AQUÍ EL VIDEO DE SU ÚLTIMA PELEA)